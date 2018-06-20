Напавшие на пограничный отряд на Буковине оказались местными контрабандистами

Сотрудники Госпогранслужбы стали свидетелями контрабанды сигарет.

Напавшие на пограничный отряд на Буковине оказались местными контрабандистами
Фото: moskal.in.ua

На Буковине в результате конфликта пограничников с местными жителями в ходе стрельбы был ранен человек. Сотрудники Госпогранслужбы и пострадавший рассказали журналистам собственные версии инцидента, которые существенно различаются. Об этом сообщает ТСН.

По версии пограничников, наряд военных наткнулся на группу контрабандистов, переправляющих через границу партию сигарет. Увидев пограничников, нарушители бросились наутек к ближайшему селу - кто пешком, а кто на машине.

В селе внедорожник пограничников заблокировали машиной, порезали ему колеса. По словам военных, на помощь контрабандистам вышли жители села. Некоторые из местных начали хвататься за оружие.

"Пограничник после предупреждения применил оружие – один выстрел вверх. Выстрел в одного из правонарушителей - в ногу. Только после трех выстрелов вверх они прибегли к бегству", - заявил начальник Черновицкого пограничного отряда Олег Вовк.

Мужчина по имени Степан, которому выстрелили в ногу, сейчас находится в районной больнице. Пуля прошла навылет, поэтому его здоровью ничего не угрожает. У пострадавшего своя версия событий: пятеро пограничников якобы вышли из-за угла его дома, и Степан попросил их показать документы.

"А тот взял у другого автомат, зарядил и начал сразу стрелять", - утверждает он.

По словам Степана, ни одного предупредительного выстрела в воздух не было, и он сразу же получил пулю в колено.

В пограничном отряде говорят, что контрабандисты успели забрать с собой ящики с сигаретами, поэтому доказать чью-либо причастность к попытке нарушения границы сложно.

Тем временем раненый местный житель собирается писать жалобу на военных в прокуратуру.

Инцидент расследуют правоохранители.

Напомним, накануне Госпогранслужба сообщила о нападении на погранотряд группы неизвестных. Чтобы прекратить незаконные действия пограничники открыли огонь по нарушителям.


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