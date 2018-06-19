Экс-нардеп Артеменко собрался дать показания в пользу Януковича

Он хочет рассказать, что нынешняя власть виновна в расстрелах на Майдане.

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, лишенный в 2017 году гражданства Украины, собрался дать показания в пользу бывшего президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева .

Об этом сообщила пресс-служба адвокатской конторы Aver Lex, которая защищает Януковича.

Бывший депутат планирует рассказать, что нынешняя власть виновна в расстрелах на Майдане в 2014 году. "Я уверен, что в той обстановке и в тех событиях, которые происходили, Янукович не отдавал команду стрелять, я уверен в этом. Ему не было это выгодно", - заявил депутат.

Уголовное дело против Януковича, которое рассматривает Оболонский суд, касается государственной измены, связанной с обращением к РоSSии ввести войска в Украину.

Встреча адвокатов, представляющих интересы Януковича, с Артеменко состоялась в Вашингтоне, где он сейчас проживает.

Напомним, в начале 2017 года стало известно, что малоизвестный украинский нардеп Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Майклу Флинну якобы план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который предусматривает "вывод всех роSSийских войск с востока Украины и проведение в стране референдума о передаче Крыма в аренду РоSSии на срок от 50 до 100 лет".