"НФ" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов

"Позиция партии неизменна".

Фракция "Народного фронта" заявила про однозначную позицию по отмене электронного декларирования для общественных активистов. Об этом в Фейсбуке написал глава фракции "Народного фронта" в ВР Максим Бурбак.

"Верховная Рада должна в ближайшее время решить вопрос отмены е-деклараций для общественных организаций. В минувший четверг наша фракция дала один из самых высоких показателей поддержки законопроектов, которые предусматривали отмену электронных деклараций для общественных активистов. Наша позиция остается неизменной", - отметил нардеп.