"НФ" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов

"Позиция партии неизменна".

"НФ" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов
Фото: nfront.org.ua

Фракция "Народного фронта" заявила про однозначную позицию по отмене электронного декларирования для общественных активистов. Об этом в Фейсбуке написал глава фракции "Народного фронта" в ВР Максим Бурбак.

"Верховная Рада должна в ближайшее время решить вопрос отмены е-деклараций для общественных организаций. В минувший четверг наша фракция дала один из самых высоких показателей поддержки законопроектов, которые предусматривали отмену электронных деклараций для общественных активистов. Наша позиция остается неизменной", - отметил нардеп.

"Хочу напомнить, что движение к членству в ЕС и НАТО - это неизменный стратегический приоритет нашей политической силы. Именно правительство Арсения Яценюка инициировало ключевые реформы, которые являются беспрецедентными в истории Украины и существенно приближают нас к членству в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Эти реформы, среди которых и внедрение электронного декларирования, произошли именно благодаря политической воле премьера Яценюка и активной поддержке фракцией "Народного фронта".


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