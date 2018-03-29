"НФ" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов
"Позиция партии неизменна".
Фракция "Народного фронта" заявила про однозначную позицию по отмене электронного декларирования для общественных активистов. Об этом в Фейсбуке написал глава фракции "Народного фронта" в ВР Максим Бурбак.
"Верховная Рада должна в ближайшее время решить вопрос отмены е-деклараций для общественных организаций. В минувший четверг наша фракция дала один из самых высоких показателей поддержки законопроектов, которые предусматривали отмену электронных деклараций для общественных активистов. Наша позиция остается неизменной", - отметил нардеп.
"Хочу напомнить, что движение к членству в ЕС и НАТО - это неизменный стратегический приоритет нашей политической силы. Именно правительство Арсения Яценюка инициировало ключевые реформы, которые являются беспрецедентными в истории Украины и существенно приближают нас к членству в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Эти реформы, среди которых и внедрение электронного декларирования, произошли именно благодаря политической воле премьера Яценюка и активной поддержке фракцией "Народного фронта".
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