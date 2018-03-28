На NewsOne "экс-регионала" Мураева появилась реклама Савченко

В полуминутном ролике Савченко говорит, что будет баллотироваться в президенты.

На NewsOne "экс-регионала" Мураева появилась реклама Савченко

На телеканале NewsOne, который принадлежит бывшему члену Партии регионов, внефракционному нардепу Евгению Мураеву, появилась политическая реклама Надежды Савченко. Депутат в настоящее находится за решеткой по подозрению в подготовке терактов в центре Киева и сговоре с целью свержения власти.

В этом полуминутном рекламном ролике Савченко говорит, что будет баллотироваться в президенты.

Соратница Савченко Татьяна Проторченко заявила общественному движению "Честно", что созданием и размещением ролика занималась партия "Общественно-политическое движение Надежды Савченко". Она утверждает, что ролик транслировали всего несколько десятков раз, а за его размещение заплатила она лично.

"Я платила как за "Общественно-политическую платформу", учитывая что я являюсь заместителем председателя и это все будет в отчете отражено. В рамках моей официальной заработной платы я смогла себе это позволить, учитывая, что понемногу - по 200, 300 гривен - еще и знакомые собрали... Там буквально десяток показов этих видео. Это совсем немного, мы больше рассчитываем на Интернет, потому что телевидение - это большие средства, а мы их просто физически не имеем", - хаявила Проторченко.

По данным "Честно", один показ ролика с таким хронометражом стоит 3500 гривен по расценкам на конец 2016 года.

Напомним, 22 марта после снятия с Савченко неприкосновенности Евгений Мураев заявил, что предоставит ей медийную и юридическую поддержку.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


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