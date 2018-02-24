Миротворцы на Донбассе могут заморозить конфликт, а не решить его - The Wall Street Journal
"Очень редко развертывания миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда".
Американские экс-дипломаты предостерегают, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. Об этом пишет The Wall Street Journal.
"РоSSия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась. Миротворческие силы могут непреднамеренно закрепить роSSийский контроль над территориями на Донбассе, а не решить конфликт", - считают нынешние и бывшие чиновники США.
"РФ может попытаться задержать или сорвать процесс перехода под контроль миротворческих сил части роSSийско-украинской границы. Риски можно смягчить, если предложение будет включать определенное смягчение санкций до полного восстановления мира в Украине", - допускают бывшие американские чиновники.
Бывший посол США в РоSSии Майкл Макфол напомнил о примере Кипра, где миротворцы были размещены в 1964 году и находятся там до сих пор.
Экс-посол США в ООН Джон Болтон заявил, что миротворческие миссии международной организации обычно замораживают конфликт, а не решают его.
"Очень редко развертывания миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда", - подчеркнул он.
Действующие американские дипломаты убеждены, что окно возможностей откроется в период между завершением роSSийских президентских выборов и началом чемпионата мира по футболу, который должен в этом году пройти в РоSSии, говорится в статье издания.
Курт Волкер, который ведет с Москвой переговоры об отправке миссии, пояснил, что миротворческий план, по его мнению, лучший шанс имплементировать Минские соглашения.
"План по миротворцами сработает только в том случае, если Владимир Путин захочет избавиться западных санкций", - приводит издание слова бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу.
Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что миротворцы должны быть на всей территории Донбасса.
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