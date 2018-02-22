Бакулин не выходит на связь, - Парубий

Для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.

Бывший глава "Нафтогаза Украины", народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин пока не вышел на связь для дачи объяснений.

Об этом сообщил журналистам спикер Рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

"Сейчас он не выходит на связь. Помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него есть пять дней и если он это право (на объяснение, - ред.) не использует, тогда регламентный комитет рассмотрит представление", - сказал спикер.

Он также напомнил, что для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.

Напомним, 16 февраля Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.

Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".