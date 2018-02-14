На консульстве Польши в Киеве активисты вывесили "доску польских преступлений против Украины"
"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины".
В среду, 14 февраля, активисты "Черного комитета" вывесили "доску польских преступлений против Украины" на здании консульства Польши в Киеве, передает "Польское радио".
На "доске" изображены контуры Польши и Украины в национальных, бело-красных и сине-желтых цветах. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: "оккупация, колонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря".
Информацию об этом инциденте подтвердил посол Польши в Киеве Ян Пекло.
"Перед консульством появилось несколько человек, они развернули этот плакат, сфотографировали и быстро скрылись", – сказал посол.
По его словам, "комментарий – лишний, акция не была массовой". Как заявил Ян Пекло, дескать, "это, скорее, попытки различных групп, которые пытаются снискать популярность".
В направленном Польскому прессовому агентству сообщении организация "Черный комитет" заявила, что Польша использует факт, что Украина находится в состоянии войны и "постоянно навязывает нам (украинцам - ред.) свое видение нашего законодательства и нашей истории".
"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", – говорится в заявлении.
Напомним, правящая партия Польши уделяет значительное внимание вопросам истории, безапелляционно настаивая на правильности своего взгляда на события минувших лет. Это, в частности, привело к ухудшению отношений с Украиной.
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