На консульстве Польши в Киеве активисты вывесили "доску польских преступлений против Украины"

"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины".

В среду, 14 февраля, активисты "Черного комитета" вывесили "доску польских преступлений против Украины" на здании консульства Польши в Киеве, передает "Польское радио".

На "доске" изображены контуры Польши и Украины в национальных, бело-красных и сине-желтых цветах. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: "оккупация, колонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря".

Информацию об этом инциденте подтвердил посол Польши в Киеве Ян Пекло.

"Перед консульством появилось несколько человек, они развернули этот плакат, сфотографировали и быстро скрылись", – сказал посол.

По его словам, "комментарий – лишний, акция не была массовой". Как заявил Ян Пекло, дескать, "это, скорее, попытки различных групп, которые пытаются снискать популярность".

В направленном Польскому прессовому агентству сообщении организация "Черный комитет" заявила, что Польша использует факт, что Украина находится в состоянии войны и "постоянно навязывает нам (украинцам - ред.) свое видение нашего законодательства и нашей истории".

"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", – говорится в заявлении.

Напомним, правящая партия Польши уделяет значительное внимание вопросам истории, безапелляционно настаивая на правильности своего взгляда на события минувших лет. Это, в частности, привело к ухудшению отношений с Украиной.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организацийВ Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организаций
В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSия выступает против подписания закона о деоккупации, значит мы идем правильным путем, - ЯценюкРоSSия выступает против подписания закона о деоккупации, значит мы идем правильным путем, - Яценюк
Именем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в КиевеИменем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в Киеве
Яценюк предожил в Вашингтоне объединить санкции против РоSSии за Донбасс с "крымскими"Яценюк предожил в Вашингтоне объединить санкции против РоSSии за Донбасс с "крымскими"
США анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДРСША анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДР
"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко
Институт нацпамяти отказался от участия в форуме историков на территории ПольшиИнститут нацпамяти отказался от участия в форуме историков на территории Польши
Новое правительство ФРГ не будет менять политику санкций против РФ, - SpiegelНовое правительство ФРГ не будет менять политику санкций против РФ, - Spiegel
Последние новости
Подгружаем последние новости