В Госдуме напомнили о недопуске РоSSии к заседаниям ПАСЕ.

Совет Госдумы РоSSии не утвердил перечисление взноса РоSSии на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова.

"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ , Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал Мельников.

Он дополнительно пояснил, что это решение было принято "в отношении той части, которая касается ПАСЕ ", а не общего вклада в Совет Европы.

Ранее в роSSийском Совете Федерации также заявили, что не собираются платить взносы в Совет Европы в связи с тем, что РоSSия не допущена к заседаниям ПАСЕ .

РоSSийская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ , но тогда санкции остались в силе: РоSSия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.