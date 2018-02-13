РоSSия отказалась платить ПАСЕ взнос за 2018 год
В Госдуме напомнили о недопуске РоSSии к заседаниям ПАСЕ.
Совет Госдумы РоSSии не утвердил перечисление взноса РоSSии на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова.
"Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал Мельников.
Он дополнительно пояснил, что это решение было принято "в отношении той части, которая касается ПАСЕ", а не общего вклада в Совет Европы.
Ранее в роSSийском Совете Федерации также заявили, что не собираются платить взносы в Совет Европы в связи с тем, что РоSSия не допущена к заседаниям ПАСЕ.
РоSSийская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: РоSSия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
В конце июня прошлого года сообщалось, что РоSSия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Позже РоSSия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ.
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13.02.2018 19:29