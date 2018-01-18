Шабунину ужесточили статью

Дело переквалифицировали по статье 345-1.

Фото: antac.org.ua

Днепровский отдел полиции Киева изменил подозрение руководителю "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину, который 8 июня ударил видеоблогера канала "Голос народа" Всеволода Филимоненко.

Пресс-служба ЦПК сообщила, что вместо ч.1 ст.122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение) дело квалифицировали по ч.2 ст.345-1 (нанесение телесных повреждений журналисту во время выполнения им законной профессиональной деятельности). Таким образом Шабунину может грозить не три, а пять лет лишения свободы.

Подозрение было изменено 15 января и вручено в четверг, 18 января.

Фото: antac.org.ua

В ЦПК считают, что переквалификация дела имеет политическую подоплеку.

Шабунину изначально вменяли статью 345-1, но в связи с обращением представителей СМИ и общественности по поводу профессии Филимоненко первое подозрение было составлено по статье 122.

"С тех пор, насколько нам известно, в материалах дела не появилось никаких дополнительных доказательств, подтверждающих факт препятствования именно журналистской деятельности, поэтому для нас очевидно, что мотивация такого изменения исключительно политическая", - сказала адвокат Шабунина Елена Щербан.

Напомним, что дело касается конфликта между Шабуниным и Филимоненко, который произошел 8 июня возле Днепровского военкомата.

В сети есть видео, на котором Филимоненко задает вопросы, и в ответ Шабунин его бьет. Филимоненко утверждает, что Шабунин ударил его за вопрос о том, почему он не воюет в АТО. Шабунин же утверждает, что ударил видеоблогера за то, что он довел до слез его коллегу по ЦПК Александру Устинову.