В политических встречах с РоSSией смысла нет, - Линкявичюс

Работа межправительственной комиссии Литвы и РФ прекратилась в 2011 году.

Линас Линкявичюс Фото: eastbook.eu

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в настоящее время нет смысла во встречах высокого политического уровня с Россией . При этом все необходимые прагматичные неполитические контакты поддерживаются.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на интервью министра радиостанции Ziniu radijas.

"Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня (с Россией - ред.), более того, они ничего дополнительного не могут решить, за исключением политизации ситуации, в определённом смысле такой опыт у нас уже точно есть", - сказал Линкявичюс.

Он также пояснил, что работа межправительственной комиссии двух стран прекратилась в 2011 году, когда РоSSия выдвинула "ультимативный список домашней работы" как условие для встреч комиссии.

При этом все необходимые неполитическое контакты поддерживаются на достаточном уровне. "Например, в прошлом году почти на 30% вырос экспорт в РоSSию, невзирая на не очень интенсивные отношения и взаимные санкции. И туристические потоки выросли, визовые центры работают активно, подписано несколько важных соглашений, здесь я бы выделил завершенные в конце прошлого года работы по демаркации границы с Россией , это огромная работа, она продолжалась 12 лет, и тихо, спокойно результат достигнут", - подчеркивает министр.