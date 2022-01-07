Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Обильные дожди с переходом в мокрый снег прогнозируют на Закарпатье и Прикарпатье.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также о повышении уровня воды в водоемах Закарпатской, Львовской и Волынской областей.

Так, 6 января в Закарпатской области ожидаются сильные дожди с переходом в мокрый снег, а в Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

6 января также ожидается повышение уровня воды на 2,5-3,0 м с выходом воды на пойму на реке Тиса близ Вилока (Закарпатская область), в результате чего объявлен I уровень опасности, желтый.

В свою очередь в МВД призвали водителей учитывать осложненные погодные условия во время поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, по состоянию на 17:00 5 января в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока в Закарпатской области было подтоплено 160 домохозяйств и более 3-х жилых домов. На отдельных участках дорог произошло подтопление.

По состоянию на 12:12 6 января остаются усложненными два отрезка дороги: около Хуста и Берегова. Речь идет о проезде на отрезке дороги "Мукачево-Рогатин-Львов" в пределах села Рокосово Хустского района и между населенными пунктами Большие Комяти-Шаланки Береговского района.

Автомобильное движение в Хустском районе происходит с незначительными осложнениями, а на участке близ Виноградова – временно ограничено.

Правоохранители просят граждан заранее планировать свой маршрут в объезд проблемных участков.