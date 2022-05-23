Пес-разведчик Бой покорил сердца украинцев: только взгляните на этого четырехлапого защитника

Пес Патрон - далеко не единственный хвостатый защитник Украины, и теперь соцсети познакомились с Боем, который помогает нашим разведчикам искать врагов.

"Защитник Украины – пес-разведчик Бой! На поле боя – он верный боец своего подразделения! - рассказали о черном красавце в Министерстве обороны Украины. - Четырехлапые помощники помогают приблизить победу над роSSийскими захватчиками", информирует Апостроф .

Фото: https://t.me/DIUkraine

Бой - пес породы черная немецкая овчарка. В Главном управлении разведки МО Украины показали, каким серьезным он может быть на службе, и каким веселым и беззаботным становится, когда играет со своим любимым оранжевым мячиком.

Фото: https://t.me/DIUkraine

"Это – Бой. Ему три года. Он разведчик. В свободное от выполнения заданий время Бой любит играть мячиком", - рассказали разведчики о своем помощнике.

Фото: https://t.me/DIUkraine

В соцсетях красивая и умная собака собирает тысячи лайков и добрых слов. Желаем хвостатому защитнику и его побратимам скорейшей победы над врагом!

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine