Треть областей предупреждают о пожарной опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности в ряде регионов страны.

Как информирует УкрГидрометцентр, сегодня опасно будет в Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Ровенской, Винницкой областях.

А в понедельник, 16 августа, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.

Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что они происходят во всех регионах Земли.Единственный способ ограничить изменение климата - немедленно на глобальном уровне сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Если этого не сделать, то остановить глобальное потепление не удастся не только на уровне 1,5 ° C (больше температуры доиндустриального периода 1850-1900 гг.), но и на уровне 2 ° C. Климатологи считают, что мир перейдет порог в 1,5 ° C уже в течение следующих 20 лет.