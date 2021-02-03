В Киеве зафиксировано опасный уровень загрязнения воздуха

В среду, 3 февраля, в столице снова зафиксировано повышенный уровень загрязнения воздуха, который в более чем 3 раза превышает норму. Показатели взяты с ресурса IqAir.

По состоянию на 03:40 утра, Киев находился на 21-м месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Ближе к обеду, по состоянию на 12:00, столица опустилась до 35 места, с показателем 84 единиц. Утром индекс качества воздуха в Киеве находился на уровне 157 единиц при норме в 50.

Основным загрязнителем столичного воздуха являются твердые микрочастицы пыли и мелкие капли жидкости. Их содержание сегодня достигло 68,1 микрограмм на кубический метр.

В холодное время года воздух в столице грязнее из-за активной работы котельных систем. Самый грязный воздух в Дарницком районе Киева , где находится мусороперерабатывающий завод. Местные жители уже привыкли ощущать запах гари, и часто не могут даже открыть окна в квартире, чтобы не наражать себя на опасность.

Самый грязный воздух на сегодняшний день зафиксирован в таких странах как Пакистан, Индия, Бангладеш, Сербия и Китай .

Как известно, с 1 января в Украине был введен закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", который подразумевает создание системы торговли выбросами парниковых газов.