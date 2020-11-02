Во вторник в Киеве до +11, без осадков

Ночью в столице +5...+7 градусов.

Во вторник в Киеве до +11, без осадков
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 3 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, днем и ночью дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

На востоке Украины облачно с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+17 градусов, днем +10...+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

В Крыму облачно с дождем, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14 градусов.

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