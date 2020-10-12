Во вторник в Киеве без осадков, до +20

На юге и востоке страны - до +24.

Во вторник в Киеве без осадков, до +20
Фото: kyivcity.gov.ua

Во вторник, 13 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины ночью без осадков, днем дождь, сильный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, днем в Одесской области слабый дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

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