Во вторник в Киеве без осадков, до +20
На юге и востоке страны - до +24.
Во вторник, 13 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины ночью без осадков, днем дождь, сильный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов.
В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, днем в Одесской области слабый дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.