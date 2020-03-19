В пятницу в Киеве до +12, без существенных осадков
Ночью в столице +2…+7 градусов.
В пятницу, 20 марта, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.
В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов.