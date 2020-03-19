В пятницу, 20 марта, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news897223.html]В пятницу в Киеве до +12, без существенных осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news897223.html>В пятницу в Киеве до +12, без существенных осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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