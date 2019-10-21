Во вторник в Киеве до +19, без осадков

Во вторник, 22 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+21 градус.

В Крыму малооблачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.