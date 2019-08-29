В четверг в Киеве до +26, без осадков
Ночью в столице +13…+15 градусов.
В четверг, 29 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.
В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+28 градусов; в Сумской области ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.
На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +25…+32 градуса, в Запорожской области +19…+24 градуса.
В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.
28 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.
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