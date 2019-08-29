?В четверг в Киеве до +26, без осадков

Ночью в столице +13…+15 градусов.

В четверг, 29 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+28 градусов; в Сумской области ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +25…+32 градуса, в Запорожской области +19…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.