В четверг в Киеве до +25 и кратковременный дождь

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов.

?В четверг в Киеве до +25 и кратковременный дождь

В четверг, 23 мая, в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, в Закарпатье существенные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, кое-где град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, кое-где град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га лесаВ Житомирской области смерч за считаные минуты "снес" 100 га леса
В пятницу в Киеве до +25 градусов, без осадков
Днем в среду в Киеве кратковременный дождь, похолодает до +22Днем в среду в Киеве кратковременный дождь, похолодает до +22
В субботу в Киеве +26 градусов, без осадковВ субботу в Киеве +26 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве до +25 и кратковременный дождьВо вторник в Киеве до +25 и кратковременный дождь
Блок рекламы


Похожие новости
Днем в среду в Киеве кратковременный дождь, похолодает до +22Днем в среду в Киеве кратковременный дождь, похолодает до +22
Во вторник в Киеве до +25 и кратковременный дождьВо вторник в Киеве до +25 и кратковременный дождь
В субботу в Киеве +26 градусов, без осадковВ субботу в Киеве +26 градусов, без осадков
В пятницу в Киеве до +25 градусов, без осадков
В среду в Киеве потеплеет до +24, кратковременный дождьВ среду в Киеве потеплеет до +24, кратковременный дождь
В пятницу в Киеве до +18 градусов, без существенных осадковВ пятницу в Киеве до +18 градусов, без существенных осадков
В субботу в Киеве до +20 градусов, местами дождиВ субботу в Киеве до +20 градусов, местами дожди
В четверг в Киеве обещают потепление и только небольшой дождьВ четверг в Киеве обещают потепление и только небольшой дождь
В субботу в Киеве до +24 градусов и небольшой дождь днемВ субботу в Киеве до +24 градусов и небольшой дождь днем
В среду в Киеве потеплеет до +22 градусовВ среду в Киеве потеплеет до +22 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости