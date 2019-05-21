Днем в среду в Киеве кратковременный дождь, похолодает до +22
Ночью без осадков, днем может быть гроза.
22 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.
На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса, в Закарпатье +13…+18 градусов.
В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.
В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.
В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.
В Сваляве существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, днем местами град, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем умеренные, местами существенные дожди, местами грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем умеренные, местами существенные дожди, местами грозы, днем местами град, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+26 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.
В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.
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20.05.2019 10:42