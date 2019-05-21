Новостей.COM ⇒ Другие

Днем в среду в Киеве кратковременный дождь, похолодает до +22 Ночью без осадков, днем может быть гроза. Фото: Макс Требухов 22 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса, в Закарпатье +13…+18 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов. В Сваляве существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, днем местами град, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем умеренные, местами существенные дожди, местами грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем умеренные, местами существенные дожди, местами грозы, днем местами град, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+26 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса. В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.