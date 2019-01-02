В четверг в Киеве до +1, возможен небольшой снег
На дорогах гололедица.
В четверг, 3 января, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем -1…+1 градус.
На западе Украины облачно, снег, днем небольшой, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.
В Карпатах снег, днем небольшой, температура ночью -6…-11 градусов, днем -6…-11 градусов.В Моршине снег, днем небольшой, температура ночью и днем -2…-4 градуса.
В Трускавце снег, днем небольшой, температура ночью и днем -2…-4 градуса.
В Сваляве снег, днем небольшой, температура ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.
На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1…-7 градусов, днем +2…-4 градуса.
В центре Украины облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0 ..- 6 градусов, днем +2…-4 градуса.
На востоке Украины облачно, снег, днем небольшой, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1 ..-5 градусов, днем +3..-3 градуса.
На юге Украины облачно, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0..-6 градусов, днем -2..+5 градусов.
В Крыму облачно, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.
В Ялте без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.
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01.01.2019 20:10