В среду в Киеве прогнозируют небольшой снег и температуру около 0°
Украина останется под влиянием атмосферных фронтов с северо-запада.
В ближайшие сутки, 2 января, большая часть территории Украины останется под влиянием атмосферных фронтов с северо-запада, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается снег с дождем, ночью в Карпатах и на Закарпатье - значительный снег, метели; в южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.
Ветер юго-западный, днем в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром, кроме южной части, порывы 15-20 м/с, метели. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, ночью в восточных и Сумской областях 4-9° мороза.
В Киеве – ночью умеренный, днем небольшой снег, метели; на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 января самая высокая температура днем была 6,8 градусов выше ноля в 2007 году, самая низкая ночью - 21,8 градусов мороза в 1943 году.
В четверг, 3 января, ночью - умеренный, днем небольшой снег, в южных областях без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге и востоке страны около 0°; в Карпатах ночью и днем 10-15° мороза.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
31.12.2018 11:57
01.01.2019 16:17