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В субботу в Киеве обещают небольшой снег Температура в столице до -2 градусов. Фото: Макс Требухов В субботу, 29 декабря, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем 0…-2 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем -1…+4 градуса, в Черновицкой области +1…+6 градусов. В Карпатах снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса. На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +1…-6 градусов; в Сумской области ночью -6…-11 градусов, днем -3…-8 градусов. В центре Украины облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…-5 градусов. На востоке Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, в Донецкой области -1…-6 градусов, днем -1…-7 градусов. На юге Украины облачно, небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов. В Крыму облачно, ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.

LB.ua

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