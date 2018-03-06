В среду в Киеве обещают мокрый снег с дождем

В столице потеплеет до +1 градуса.

В среду в Киеве обещают мокрый снег с дождем
Фото: Макс Требухов

В среду, 7 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, ночью и утром местами туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег с дождем, днем дождь, в Закарпатье сильные осадки, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +1...+7 градусов.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, ночью и утром местами туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, в Сумской области -5...-10 градусов, днем -4...+3 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, в Полтавской области -5...-10 градусов, днем -2...+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, ночью и утром местами туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем -1...+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градуса, днем +3...+8 градусов, в Одесской области до +11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.


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