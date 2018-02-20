Стало известно, какие области первыми почувствуют похолодание

В течение этой недели в большинстве областей Украины начнется похолодание.

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение недели в большинстве областей Украины ожидается холодная погода. В стране будет доминировать воздушная масса арктического происхождения, то есть будет становиться все холоднее и холоднее.

В частности, ближайшей ночью ожидается в пределах 6-10 градусов мороза, а холоднее всего будет в западных регионах — до -12 -13 градусов. Завтра днем будет 2-7 градусов мороза, существенных осадков не будет, хотя на востоке может пройти небольшой снег.

В столице Украины 20 февраля будет холодно, ночью до 8-10 градусов мороза, а днем ожидается -3 -4 градуса. На дорогах гололед.