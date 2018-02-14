В четверг в Киеве обещают небольшой снег

Температура в столице до -2 градусов.

В четверг, 15 февраля, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем 0...-2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, в Ивано-Франковской области -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса; в Закарпатье ночью +1...-4 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5...-10 градусов, днем -1...-6 градусов.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-4 градуса. В центре Украины облачно, ночью без осадков, только в Винницкой области небольшой снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -3...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег с дождем, только в Запорожской области без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +1...+6 градусов; в Запорожской области ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.