В понедельник в Киеве небольшой снег

Прогнозируют от -4 до -6 градусов.

?В понедельник в Киеве небольшой снег
Фото: Макс Требухов

15 января в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов, на Закарпатье +2...-3 градуса.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Моршине небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.

В Трускавце небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.

В Сваляве небольшой снег, температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -1...+1 градусов.

На севере Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -2...-8 градусов.

В центре Украины- небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На юге Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -2...-8 градусов.

В Крыму небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...- 5 градусов.

В Ялте небольшой снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.


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