В понедельник в Киеве дождь

Прогнозируют от +5 до +7.

В понедельник в Киеве дождь
Фото: Сергей Нужненко

25 декабря в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+6 градусов, днем +3...+10 градусов.

В Карпатах ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +2..-3 градуса, днем 0...+5 градусов. На курортах Карпатского региона дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха в Моршине ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов, в Трускавце ночью +2..+4 градуса, днем +5...+7 градусов, в Сваляве ночью +1...+3 градуса, днем +3...+5 градусов.

На севере Украины ясно, дождь, ночью в Сумской и Черниговской областях с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+5 градусов, днем 0...+8 градусов.

В центре Украины ясно, дождь, ночью в Полтавской области с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, в Полтавской области местами -3 градуса, днем 0...+9 градусов.

На востоке Украины ясно, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4 ..- 3, днем 0..+6 градусов.

На юге Украины ясно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0..+6, днем +6..+12 градусов.

В Крыму ясно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +2..+7, днем +6..+11 градусов. В Ялте ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов.


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