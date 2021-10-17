Samsung показала новый рекорд скорости передачи данных в сторону базовой станции 5G

Южнокорейский гигант Samsung доложил о достижении нового рекорда скорости передачи данных в сотовой сети пятого поколения (5G). На этот раз речь идёт об отправке информации от абонента в сторону базовой станции.

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Эксперимент проводился в городе Плейно в штате Техас (США). Партнёрами Samsung выступили оператор Verizon и компания Qualcomm , один из крупнейших разработчиков процессоров для смартфонов.

Тестовая платформа включала аппаратные решения на основе чипа Samsung 5G mmWave Compact Macro. Это изделие объединяет блок базового диапазона, радио и антенну в едином форм-факторе. Кроме того, был задействован модем Snapdragon X65 5G. Использовалась технология агрегации несущих частот СА (Carrier Aggregation).

В рамках эксперимента удалось добиться скорости передачи данных в сторону базовой станции на уровне 711 Мбит/с. При такой пропускной способности канала связи файл размером 1 Гбайт может быть загружен в облако приблизительно за 11 секунд.

«G во всей отрасли с помощью своего ведущего на рынке портфеля продуктов, от полностью виртуализированных сетей радиодоступа (RAN) и ядер до решений для частных сетей и средств автоматизации на базе искусственного интеллекта», — заявляет южнокорейский гигант.



