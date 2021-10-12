Android-смартфоны получили новые эксклюзивные функции от Google

Google добавил новые функции в Android-смартфоны, которые касаются работы различных приложений. В частности, на устройствах появятся сервисы, которые дадут возможность использовать смартфон в новых целях.

Названы новые эксклюзивные функции Google для Android-смартфонов

Функция под названием Camera Switches позволит пользователям смартфонов с двигательными нарушениями перемещаться по телефону с помощью движений глаз и мимики. Переключатели камеры можно найти в Android Accessibility Suite, как только Google запустит в полном объеме новую функцию.

Обновленное приложение Project Activate задействует движения глаз и мимические жесты не для фото, а для набора текста. Люди с двигательными и речевыми нарушениями смогут общаться друг с другом. Google добавил в свое приложение Lookout распознавание рукописного ввода для языков, основанных на латинице. Пользователи Android-смартфонов смогут заставить свой телефон произносить определённые фразы, воспроизводить аудио и отправлять текстовые сообщения, что ранее было невозможно.

Пользователи смартфонов впервые смогут использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления на Google TV. Всё, что нужно для этого сделать, — добавить ярлык Android TV в быстрые настройки на вашем смартфоне.

Названы новые эксклюзивные функции Google для Android-смартфонов

Еще одна полезная функция, которая появится на Android-смартфонах, - Locked Folder ("заблокированная папка"). Пользователи смогут изолировать личные фотографии и видео в защищённой паролем папке, предотвращая их отображение в Google Фото. Кроме того, Google развивает поддержку Assistant для ежедневных напоминаний, позволяя пользователям сразу увидеть все свои напоминания, сказав: «Привет, Google, открой мои напоминания».

Google также работает над настройкой параметров видимости в функции Nearby Share, и разрабатывает режим Heads Up, который будет регулярно напоминать пользователям поднимать взгляд от телефона при использовании его на ходу.

Напомним, отключение какой полезной функции в смартфонах Xiaomi приводит к проблемам с устройством.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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