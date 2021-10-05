Новый банковский Android-вирус атаковал смартфоны украинцев

Вирус под названием Flubot начал проникать в смартфоны Android и заполучать банковскую информацию пользователей. Эксперты по кибербезопасности выяснили, что троян мутировал и по-новому стал появляться на устройствах.

Ранее Flubot распространялся через СМС. Вирус маскировался в безобидных на первый взгляд сообщениях, в которых содержалась ссылка. Как только пользователь переходил по этой ссылке, на его устройство проникал троян, который в дальнейшем собирал нужную информацию и передавал ее создателям.

На сегодняшний день вирус стал более опасным и замаскированным. Его создатели подают пользователям смартфонов ложное системное оповещение о том, что на устройстве обнаружен вирус, и предлагает выполнить сканирование системы. "Заражение" происходит конкретно в тот момент, когда пользователь соглашается на сканирование.

После этого Flubot проникает в память смартфона и собирает необходимую информацию. Специалисты отмечают, что Flubot несет угрозу преимущественно для Android-устройств. Владельцам iOS-смартфонов можно не переживать.

Также были зафиксированы случаи, когда жертвам предлагали установить "приложения для отслеживания курьерской доставки" или сообщали о необходимости пройти по ссылке и удалить свои фотографии, оказавшиеся в открытом доступе. Владельцы смартфона шли на это и тем самым подвергали свои устройства риску.

Ранее сообщалось о трех скрытых функциях Wi-Fi в смартфонах, о которых не знают многие пользователи.