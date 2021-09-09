Kodak поможет Oppo в разработке камер для будущего флагманского смартфона

В июле этого года известный инсайдер Digital Chat Station распространил информацию о том, что компания Realme начала сотрудничать с Kodak. Теперь он утверждает, что Oppo, материнская компания Realme, также начала сотрудничество с известным фото-брендом.

gizmochina.com

Digital Chat Station сообщает, что флагманский смартфон Oppo, над которым она работает совместно с Kodak, получит основную камеру с двумя новыми 50-Мп сенсорами Sony IMX766 размером 1/1,5 дюйма. Инсайдер заявляет, что грядущий аппарат будет выполнен в дизайне, отражающем стиль классических фотокамер Kodak.

gizmochina.com

Один из 50-Мп сенсоров Sony IMX766 будет исполнять роль главного модуля, а другой будет совмещён со сверхширокоугольным объективом. Ещё в систему камер будущего флагмана Oppo войдут модули на сенсорах с разрешением 13 и 3 Мп.

Новость стала неожиданностью, учитывая, что Kodak давно отказалась от производства фотоаппаратов. Компания обанкротилась в 2012 году, в результате чего сместила акцент на оборудование и программное обеспечение для печати.



