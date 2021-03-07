Nokia G10 может открыть новое семейство смартфонов бренда

Сразу несколько сетевых источников сообщают о том, что финская компания HMD Global в скором времени может анонсировать под брендом Nokia новое семейство смартфонов — G-Series. Первым его представителем якобы станет модель среднего уровня Nokia G10.

Nokia G10 может открыть новое семейство смартфонов бренда

Фотографии Reuters

Информация об аппарате уже появилась на различных сертификационных сайтах, в том числе в РоSSии и Таиланде. Кроме того, упоминание устройства обнаружено в базе T?V Rheinland.

Известно, что смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей и процессор с восемью вычислительными ядрами. Говорится о наличии как минимум 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

Nokia G10 может открыть новое семейство смартфонов бренда

Устройству приписывают наличие четверной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком, блоком с широкоугольной оптикой, макромодулем и сенсором глубины. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C.

По оценкам Counterpoint Technology Market Research, в последнем квартале 2020 года под маркой Nokia было реализовано 2,8 млн смартфонов. Это соответствует доле в 0,7 % и пятнадцатому месту в списке крупнейших игроков глобального рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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