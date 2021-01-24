В Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройства

В Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройства

В прошлом году появлялась информация о том, что разработчики из Google намерены добавить в Android 11 поддержку выполнения разных команд с помощью постукивания по тыльной стороне корпуса устройства. Однако в конечном счёте эта функция не была реализована, а теперь сетевые источники говорят о том, что некое подобие этого инструмента будет доступно в Android 12, запуск которой должен состояться в этом году.

Согласно имеющимся данным, поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу в Android 11 разрабатывалась под кодовым название Columbus. Предполагалось, что пользователю будет достаточно дважды слегка стукнуть по тыльной стороне корпуса устройства, чтобы выполнить какое-либо действие. По умолчанию это действие активировало голосового ассистента Google Assistant, но при необходимости можно задать какую-то иную команду, например, запуск камеры, остановка будильника, воспроизведение и остановка видео, отключение звука и др.

По каким-то причинам к моменту запуска Android 11 разработчики решили отказаться от использования инструмента Columbus. Теперь же стало известно, что подобие этой функции будет доступно владельцем устройств, работающих под управлением Android 12. Источник говорит о том, что с помощью постукивания по корпусу устройства можно будет активировать Google Assistant, делать снимки экрана, останавливать и возобновлять воспроизведение медиаконтента, открывать панель уведомлений, открывать список недавно используемых приложений. При необходимости данную функцию можно будет отключить в настройках устройства.

Стоит отметить, что Google ещё не выпустила ни одной бета-версии Android 12. Это означает, что к моменту запуска ОС инструмент активации функций с помощью постукивания по корпусу может быть изменён или же и вовсе не включён в состав сборки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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