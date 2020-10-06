Huawei вынуждена выпустить новую версию Nova 7 SE на процессоре MediaTek вместо фирменного Kirin

Ещё в апреле нынешнего года китайская компания Huawei анонсировала смартфон среднего уровня Nova 7 SE 5G с процессором Kirin 820, 6,5-дюймовым экраном Full HD+ и четверной камерой. Теперь сетевые источники сообщают, что этот аппарат в скором времени предстанет в новой версии.

Nova 7 SE / Иллюстрации Huawei

Готовящийся смартфон получит имя Nova 7 SE Vitality Edition или Nova 7 SE Life. Известно, что в нём фирменный чип Kirin 820 уступит место процессору MediaTek Dimensity 800U. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер — два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. В состав решения входят графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3 и модем 5G с поддержкой неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектур.

Экран новая модель смартфона унаследует у прародителя. Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт, а также аккумуляторной батареи ёмкостью 3900 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки.

Во фронтальной части расположится 16-мегапиксельная селфи-камера. Основная квадрокамера вберёт в себя 64-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, а также пару 2-мегапиксельных сенсоров.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой EMUI.



