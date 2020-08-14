В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92

В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92

Пару недель назад устройство было замечено в базе синтетического теста Geekbench. Ещё раньше смартфон «засветился» в Google Play Console. Тогда же мы узнали, что новинка получит процессор Snapdragon 765G и 6 Гбайт оперативной памяти. Теперь сетевые источники сообщили практически полные технические характеристики новинки, а также предполагаемую дату её мирового релиза.

Свежей информацией о смартфоне LG Q92 поделился пользователь Twitter с ником yabhishekhd. Он также сопроводил её изображениями брошюр, на которых указаны внешний вид и технические характеристики устройства. Данная утечка пока официально никак не подтверждается, поэтому её следует воспринимать с определённой долей скепсиса.

По данным источника, новинка действительно построена на базе мобильной платформы Snapdragon 765G, имеет 6 Гбайт оперативной, 128 Гбайт постоянной памяти и оборудована 6,7-дюймовым дисплеем. Благодаря более ранней утечке также стало известно, что разрешение дисплея новинки составляет 2340 ? 1080 пикселей (Full HD+).

В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92

Устройство оборудовано пятью камерами. Разрешение одиночного фронтального сенсора составляет 32 мегапикселя. На тыльной стороне аппарата расположено четыре датчика основной камеры: разрешение главного равно 48 Мп. Также используются сенсоры на 8 Мп со сверхширокоугольным объективом, 5-Мп сенсор глубины сцены и 2-Мп датчик для макросъёмки. Основной блок камер будет дополнен одним светодиодом LED-вспышки.

Ёмкость батареи смартфона составляет 4000 мА·ч. На выбор будут предлагаться три варианта цветового решениях корпуса: Ceramic White, Mirror Titanium и Mirror Red. При размерах 166,54 ? 77,3 ? 8,49 мм вес LG Q92 составляет 193 грамма. Также новинке приписывают сканер отпечатков пальцев на боковой стороне, соответствие требованиям стандарта MIL-STD (устойчив к падениям) и наличие стереодинамиков.

В Сети оказались полные технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92

Что касается предполагаемой даты анонса, то её, похоже, не заметили ещё при публикации предыдущих утечек. На изображении устройства в свежей опубликованной утечке на его экране значится дата 21 августа. В свою очередь на снимке LG Q92, содержащемся в базе данных Google Play Console, указана дата 28 сентября.

Компания LG выпустила глобальную версию своего свежего имиджевого смартфона Velvet спустя примерно месяц с момента его анонса для южнокорейского рынка. Учитывая это, можно предположить, что в Южной Корее LG Q92 будет представлен в августе, а через месяц появится и в других странах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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