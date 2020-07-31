Прогноз блогера совпал с датой анонса Pixel 4a, указанной Google в тизере

Прогноз блогера совпал с датой анонса Pixel 4a, указанной Google в тизере

До анонса следующего бюджетного смартфона Google, Pixel 4a, похоже, остались считанные дни. Компания разместила в своем интернет-магазине тизер в виде пазла.

Нажав на все прямоугольники в последовательности цветов логотипа Google (синий, красный, жёлтый, синий, зелёный и красный), открываем сообщение о том, что «Google — как раз это то, что вы ждали касательно телефона» с указанием даты — 3 августа. По всей видимости, это и есть дата анонса новой модели смартфона. Скорее всего, речь идёт о Pixel 4a. Необычный текст под объявлением содержит ссылки на фотографические возможности новой модели — «lowlightena», «bokehus» и «megapixelum».

Напомним, что блогер Джон Проссер (Jon Prosser) неоднократно называл 3 августа в качестве даты анонса долгожданной новинки, предшественники которой вышли в мае прошлого года.

Pixel 4a прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), и компания уже прекратила продажи его предшественников — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Так что дело осталось за малым — представить новинку.

Согласно данным информированных источников, Pixel 4a построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 730, имеет 5,81-дюймовый дисплей OLED с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек) и вырезом в левом верхнем углу для 8-Мп камеры, а также основную камеру с разрешением 12,2 Мп. Объём оперативной памяти смартфона равен 6 Гбайт, флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт. Цена Pixel 4a, по слухам, начинается с $350.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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