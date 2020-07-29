OnePlus готовит более доступную версию смартфона Nord на процессоре Snapdragon 690 5G

Около недели назад состоялась официальная презентация 5G-смартфона среднего уровня OnePlus Nord стоимостью €399. Теперь сетевые источники сообщают, что к выпуску готовится ещё один аппарат серии Nord.

Нынешняя модель OnePlus Nord несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Он содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 620. Встроенный модем X52 обеспечивает поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).

Отмечается, что в коде операционной системы OxygenOS 10.5, которая применяется в OnePlus Nord, обнаружились упоминания загадочного смартфона с кодовым именем Billie. Известно, что его основой послужит процессор Snapdragon 690, который объединяет восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G, также с поддержкой сетей пятого поколения.

С загадочным аппаратом ассоциированы обозначения BE2025, BE2026, BE2028 и BE2029. Это могут быть региональные модификации одного и того же устройства.

Предположительно, в оснащение будущего смартфона Nord войдут 6 Гбайт оперативной памяти. Новинка, как и нынешний аппарат OnePlus Nord, будет относиться к 5G-моделям среднего уровня.

Интернет-источники добавляют, что официальная презентация готовящегося устройства состоится в текущем полугодии. В ближайшие недели можно ожидать появление дополнительной информации об этом смартфоне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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