Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть

23 апреля состоится официальная презентация производительных смартфонов Huawei серии Nova 7. Менее чем за неделю до анонса интернет-источники опубликовали «живые» фотографии и подробные технические характеристики этих аппаратов.

В семейство войдут модели Nova 7 Pro, Nova 7 и Nova 7 SE. Все они получат фирменный процессор Kirin и смогут работать в мобильных сетях 5G. Устройства будут поставляться с операционной системой Android, дополненной надстройкой EMUI 10.1.

Флагманский аппарат Nova 7 Pro получит 6,5-дюймовый экран FHD+ OLED с разрешением 2340 ? 1080 точек. В левом верхнем углу дисплея предусмотрено продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры в конфигурации 32 + 8 млн пикселей. Габариты модели — 160,36 ? 73,74 ? 7,98 мм, масса — 178 г.

В оснащение Nova 7 войдёт 6,53-дюймовый экран FHD+ OLED с разрешением 2400 ? 1080 точек и небольшим отверстием для одинарной селфи-камеры на основе 32-мегапиксельного датчика. Размеры аппарата — 160,64 ? 73,33 ? 7,96 мм, масса — 180 г.

Эти смартфоны будут наделены процессором Kirin 985, 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гбайт. В тыльной части расположится четверная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором, двумя 8-мегапиксельными датчиками и 2-мегапиксельным макромодулем.

Что касается аппарата Nova 7 SE, то его основой послужит чип Kirin 820, работающий в тандеме с 6/8 Гбайт ОЗУ. Флеш-накопитель сможет хранить 128 Гбайт данных. Говорится о наличии 6,53-дюймового дисплея FHD+ LCD (2400 ? 1080 точек) с отверстием для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Тыльная квадрокамера объединит сенсоры на 64 и 8 млн пикселей, а также пару 2-мегапиксельных датчиков. Габариты составят 162,31 ? 75,0 ? 8,58 мм, масса — 189 г.

Все новинки получат аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 40-ваттной подзарядки. Цена пока не раскрывается.



