Украинские мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений

Три мобильные операторы Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений Украины. Причина — необходимость возвращения украинцев домой из-за границы к закрытию авиасообщения 17 марта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Украинские мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений
Фото: zn.ua

Что известно

В МИД отметили, что договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины: Vodafone, lifecell, Киевстар.

«В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию по обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, МОЗ, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось

  • Пассажирское авиасообщение Украины с другими странами будет полностью закрыто в полночь 17 марта.
  • С 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 к 3 апреля временно прекращают свою работу. Список опубликован на сайте правительства.
  • Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные учреждения, включительно с частными, закрыли на три недели, до 3 апреля.

В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят болезнь.

  • В Украине сейчас известно о трех случаях заражения коронавирусом. Один из них оказался летальным — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области.
  • По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 156 тысяч. Из них 73 968 человек выздоровели, 5 833 умерли.

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