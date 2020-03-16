Украинские мобильные операторы отменили плату за роуминг на горячие линии госучреждений

Три мобильные операторы Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений Украины. Причина — необходимость возвращения украинцев домой из-за границы к закрытию авиасообщения 17 марта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

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Что известно

В МИД отметили, что договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины: Vodafone, lifecell, Киевстар.

«В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию по обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД , МОЗ, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось

Пассажирское авиасообщение Украины с другими странами будет полностью закрыто в полночь 17 марта.

С 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 к 3 апреля временно прекращают свою работу. Список опубликован на сайте правительства.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные учреждения, включительно с частными, закрыли на три недели, до 3 апреля.

В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят болезнь.