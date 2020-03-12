Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена

Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена

Сегодня на заседании Киевсовета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене, а Интернет-провайдеры – развивать свои сети в столице.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета.

“Сегодня мы утвердили честные правила сотрудничества коммунальных предприятий и учреждений с операторами мобильной связи. Поэтому они теперь ежемесячно будут легально платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города. С принятием этого решения ожидаем появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи”, – отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Отмечается, что речь идет об установлении платы за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности.

В пресс-службе сообщили, что, согласно решению, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 закона “О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей”.

Напомним, что 6 марта 2020 года cкоростной мобильный интернет стал доступен на первой станции столичной подземки. С 5 марта 2020 года три мобильных оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена “Академгородок”. 

Фото: itc.ua 


Ольга Марийко, КиевВласть

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