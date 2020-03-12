Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена

Сегодня на заседании Киевсовета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене, а Интернет-провайдеры – развивать свои сети в столице.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета.

“Сегодня мы утвердили честные правила сотрудничества коммунальных предприятий и учреждений с операторами мобильной связи. Поэтому они теперь ежемесячно будут легально платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города. С принятием этого решения ожидаем появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи”, – отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Отмечается, что речь идет об установлении платы за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности.

В пресс-службе сообщили, что, согласно решению, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющимися их балансодержателем или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 закона “О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей”.

Напомним, что 6 марта 2020 года cкоростной мобильный интернет стал доступен на первой станции столичной подземки. С 5 марта 2020 года три мобильных оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена “Академгородок”.