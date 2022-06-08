Единый разъем для всех гаджетов: ЕС принял решение

Европарламент принял решение о том, чтобы сделать USB Type C стандартным зарядным разъемом для большинства электронных устройств для комфорта пользователей. Об этом сообщает издание Engadget .

Закон вступит в силу осенью 2024 г. и распространится на мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, а также цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки. У производителей будет больше времени, чтобы адаптировать кабели для ноутбуков – до 40 месяцев после вступления в силу.

Решение сделать разъем для зарядных устройств стандартным было принято для того, чтобы уменьшить количество электронных отходов, а также неудобства, связанные с несовместимостью различных зарядных устройств. В будущем потребителям не понадобится покупать новый кабель каждый раз с новым гаджетом.

Покупатели также могут выбрать, хотят ли они приобрести новое электронное оборудование с зарядным устройством или без него. Эти обязательства могут помочь сэкономить до 250 млн. евро в год.