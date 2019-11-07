WhatsApp позволил пользователям лучше контролировать, кто может добавлять их в группы

Мессенджер WhatsApp обновил настройки конфиденциальности, чтобы пользователи могли более эффективно контролировать, кто может приглашать их в группы.

Эти настройки изначально были запущены в апреле. На тот момент у пользователей было три варианта на выбор: «Все», «Мои контакты» или «Никто».

Теперь WhatsApp заменил опцию «Никто» на «Контакты, кроме…», с помощью которой пользователи смогут исключить конкретные или все контакты из своей адресной книги.

Решение об этом изменении было принято на основе обратной связи от пользователей.

Обновлённые настройки запускаются по всему миру.