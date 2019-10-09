В Google обнаружили масштабную уязвимость Android. Она затрагивает смартфоны Samsung, Pixel и Xiaomi

Специалисты проекта Googe Project Zero обнаружили уязвимость Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к смартфону. Об этом сообщает The Verge, пишут AIN.UA

Уязвимость находилась в коде ядра операционной системы Android — с ее помощью кибермошенники могли получить root-доступ к устройству. По данным Google , проблему мог использовать или продавать NSO Group — израильский поставщик шпионского ПО . В NSO Group в то же время обвинения опровергли, отметив, что фирма «не имеет никакого отношения к проблеме».

Уязвимость обнаружили на нескольких моделях смартфонов Samsung, Google и Xiaomi. Вот неполный список:

Pixel: 1, 1 XL, 2, 2 XL

Huawei P20

Xiaomi: Redmi 5A, Redmi Note 5, А1

Oppo A3

Moto Z3

Смартфоны LG на Android Oreo

Samsung Galaxy: S7, S8, S9