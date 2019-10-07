Huawei P30 заблокировали в магазине приложений Android
Впервые проблема была описана разработчиком приложений Полом О'Брайеном, который сообщил, что его Huawei P30 Pro сначала без проблем прошёл проверку SafetyNet (службой Google, которая проверяет, работает устройство на подлинном сертифицированном программном обеспечении и позволяет запускать Google Pay или любое другое приложение, использующее SafetyNet для оценки целостности программного обеспечения), а затем проверка стала выдавать ошибку.
WTF. Just went to use Google Pay on my Pie, unmodified P30 Pro and it failed? It passed Safetynet yesterday but now fails? pic.#twitter#.com/WhGqgYSIye
— Paul O'Brien (@PaulOBrien) October 3, 2019
В Twitter мнения разделились — одни владельцы смартфонов подтвердили, что столкнулись с аналогичной проблемой, а другие отметили, что их гаджеты работают без сбоев. При этом в Huawei подтвердили Android Authority наличие сложностей и заявили, что совместно с Google работают над их решением.
Позднее Huawei пояснила, что трудности возникают у тех пользователей, чьи смартфоны работаю под управлением бета-версии EMUI 10 на базе Android 10, которая доступна с августа. Источником проблемы назван Google, SafetyNet которого с номерами сборки 10.0.0.42 и 10.0.0.0 выдаёт ошибку, тогда как сборка 10.0.0.153 позволяет полноценно пользоваться гаджетом.
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