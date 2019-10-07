Huawei P30 заблокировали в магазине приложений Android

Впервые проблема была описана разработчиком приложений Полом О'Брайеном, который сообщил, что его Huawei P30 Pro сначала без проблем прошёл проверку SafetyNet (службой Google , которая проверяет, работает устройство на подлинном сертифицированном программном обеспечении и позволяет запускать Google Pay или любое другое приложение, использующее SafetyNet для оценки целостности программного обеспечения), а затем проверка стала выдавать ошибку.

WTF. Just went to use Google Pay on my Pie, unmodified P30 Pro and it failed? It passed Safetynet yesterday but now fails? pic.#twitter#.com/WhGqgYSIye — Paul O'Brien (@PaulOBrien) October 3, 2019

В Twitter мнения разделились — одни владельцы смартфонов подтвердили, что столкнулись с аналогичной проблемой, а другие отметили, что их гаджеты работают без сбоев. При этом в Huawei подтвердили Android Authority наличие сложностей и заявили, что совместно с Google работают над их решением.

Позднее Huawei пояснила, что трудности возникают у тех пользователей, чьи смартфоны работаю под управлением бета-версии EMUI 10 на базе Android 10, которая доступна с августа. Источником проблемы назван Google , SafetyNet которого с номерами сборки 10.0.0.42 и 10.0.0.0 выдаёт ошибку, тогда как сборка 10.0.0.153 позволяет полноценно пользоваться гаджетом.



