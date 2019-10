Huawei P30 заблокировали в магазине приложений Android

Впервые проблема была описана разработчиком приложений Полом О'Брайеном, который сообщил, что его Huawei P30 Pro сначала без проблем прошёл проверку SafetyNet (службой Google , которая проверяет, работает устройство на подлинном сертифицированном программном обеспечении и позволяет запускать Google Pay или любое другое приложение, использующее SafetyNet для оценки целостности программного обеспечения), а затем проверка стала выдавать ошибку.

WTF. Just went to use Google Pay on my Pie, unmodified P30 Pro and it failed? It passed Safetynet yesterday but now fails? pic.#twitter#.com/WhGqgYSIye

— Paul O'Brien (@PaulOBrien) October 3, 2019