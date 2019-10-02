До конца октября ожидается анонс смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой

В начале июля китайская компания Xiaomi анонсировала смартфоны Mi CC9 и Mi CC9e — устройства среднего уровня, ориентированные прежде всего на молодёжь. Теперь сообщается, что у этих аппаратов появится более мощный собрат.

Новинка, по слухам, выйдет на рынок под именем Xiaomi Mi CC9 Pro. Сведений о характеристиках дисплея пока нет. Вероятно, будет применена панель Full HD+ AMOLED размером около 6,4 дюйма по диагонали (как у модели Xiaomi Mi CC9).

В тыльной части корпуса расположится многомодульная камера. Её основным компонентом якобы станет 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX, который позволяет формировать изображения с разрешением до 12032 ? 9024 точки.

Утверждается также, что Xiaomi Mi CC9 Pro будет нести на борту процессор Snapdragon 730G. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

Наблюдатели полагают, что новинка будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie, дополненной фирменной надстройкой MIUI 11. Официальная презентация аппарата Xiaomi Mi CC9 Pro ожидается 24 октября.



