Утечка плаката: у первого смартфона Xiaomi и Meitu будет тройная поворотная камера

В прошлом году Xiaomi благодаря партнёрскому соглашению завладела торговой маркой Meitu (компания специализировалась на смартфонах с продвинутыми фронтальными камерами) и получила право производить и выпускать устройства под этим брендом как в Китае, так и за рубежом. Xiaomi также вскоре получит глобальную лицензию на использование технологий и доменных имён Meitu. В Сеть просочился плакат, на котором предположительно изображён первый смартфон, который станет результатом этого сотрудничества.

На плакате изображён телефон марки Meitu с откидным модулем камеры, аналогичным ASUS Zenfone 6 и ASUS 6z. Однако, в отличие от предложений ASUS, он более продвинутый и включает три тыльных камеры, то есть представляет собой своеобразный гибрид Huawei Mate 20 Pro и ASUS Zenfone 6.

Никаких подробностей относительно характеристик камеры не сообщается, но можно с известной долей уверенности сказать, что одна из камер построена на основе 48-мегапиксельного датчика. Так что телефон будет предлагать поистине высококачественные автопортреты и вполне может стать королём по этому параметру, если DxOMark зачтёт такой подход.

Если говорить о дизайне, то аппарат получил корпус розового цвета с градиентным отливом, изогнутые края и розовые кнопки на правой стороне рамки. По цвету уже можно догадаться, на кого прежде всего рассчитан аппарат. Текст на плакате переводится с китайского как Meitu и «Маленькая фея». Название «Маленькая фея» также было упомянуто президентом Xiaomi Лином Бином (Lin Bin) в одной из публикаций в социальной сети Weibo, касающейся сотрудничества между Xiaomi и Meitu.



