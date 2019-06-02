OnePlus 7 Pro, ASUS Zenfone 6, Google Pixel 3a XL и Xiaomi Mi 9 сравнили в тесте автономности

На канале Mrwhosetheboss в YouTube выложили видео со сравнением автономности смартфонов ASUS Zenfone 6 с аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, OnePlus 7 с 4000 мАч, OnePlus 7 Pro с 5000 мАч, Google Pixel 3a XL с 3700 мАч и Xiaomi Mi 9 с 3300 мАч.

Тестирование проводилось при равных условиях: на заряженных до 100% смартфонах начали одновременно запускать одинаковые приложения, игры, видео и так далее.