OnePlus 7 Pro, ASUS Zenfone 6, Google Pixel 3a XL и Xiaomi Mi 9 сравнили в тесте автономности

На канале Mrwhosetheboss в YouTube выложили видео со сравнением автономности смартфонов ASUS Zenfone 6 с аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, OnePlus 7 с 4000 мАч, OnePlus 7 Pro с 5000 мАч, Google Pixel 3a XL с 3700 мАч и Xiaomi Mi 9 с 3300 мАч.
Тестирование проводилось при равных условиях: на заряженных до 100% смартфонах начали одновременно запускать одинаковые приложения, игры, видео и так далее.
Первым через 5 часов 47 минут из тестирования выбыл по причине полной разрядки Xiaomi Mi 9, что является неплохим показателем как для устройства с аккумулятором подобной ёмкости. Затем следуют OnePlus 7 Pro с результатом 6 часов 8 минут и OnePlus 7 с 6 часами 42 минутами, а также Zenfone 6 с 7 часами 32 минутами. Лидером по автономности стал Google Pixel 3 XL, проработавший 8 часов.