OnePlus 7 Pro, ASUS Zenfone 6, Google Pixel 3a XL и Xiaomi Mi 9 сравнили в тесте автономности

На канале Mrwhosetheboss в YouTube выложили видео со сравнением автономности смартфонов ASUS Zenfone 6 с аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, OnePlus 7 с 4000 мАч, OnePlus 7 Pro с 5000 мАч, Google Pixel 3a XL с 3700 мАч и Xiaomi Mi 9 с 3300 мАч.

OnePlus 7 Pro, ASUS Zenfone 6, Google Pixel 3a XL и Xiaomi Mi 9 сравнили в тесте автономности

Тестирование проводилось при равных условиях: на заряженных до 100% смартфонах начали одновременно запускать одинаковые приложения, игры, видео и так далее.

Первым через 5 часов 47 минут из тестирования выбыл по причине полной разрядки Xiaomi Mi 9, что является неплохим показателем как для устройства с аккумулятором подобной ёмкости. Затем следуют OnePlus 7 Pro с результатом 6 часов 8 минут и OnePlus 7 с 6 часами 42 минутами, а также Zenfone 6 с 7 часами 32 минутами. Лидером по автономности стал Google Pixel 3 XL, проработавший 8 часов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти
Операционная система Huawei выйдет под названием Ark OSОперационная система Huawei выйдет под названием Ark OS
Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499Moto Z4: смартфон на Snapdragon 675 и чистом Android за $499
Блок рекламы


Похожие новости
Семейство Xiaomi Mi 9 пополнится новым смартфономСемейство Xiaomi Mi 9 пополнится новым смартфоном
В Google Lens появились новые режимы для еды и перевода текстовВ Google Lens появились новые режимы для еды и перевода текстов
Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?
Видео: ложные срабатывания сенсорного экрана OnePlus 7 ProВидео: ложные срабатывания сенсорного экрана OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьOnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Названа цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 ProНазвана цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 Pro
OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
Xiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUIXiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUI
Новые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестнаНовые Google Pixel 3a самопроизвольно выключаются, причина неизвестна
Xiaomi разослала боксерские перчатки в приглашении на презентацию Redmi K20Xiaomi разослала боксерские перчатки в приглашении на презентацию Redmi K20
Последние новости
Подгружаем последние новости