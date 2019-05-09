Google рассказала о новых возможностях поиска и приложения Google Lens

На ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2019 компания рассказала о улучшенных функциях с поддержкой дополненной реальности (AR) в сервисах Google Search и Google Lens.

Новые функции Google Search

Новые функции AR в Google Search появятся в конце этого месяца. Благодаря новым функциям пользователи смогут просматривать и взаимодействовать с 3D-объектами прямо из Search. Например, одно дело – читать, что длина большой белой акулы может превышать пять метров, Другое дело видеть это своими глазами. Поэтому при поиске выбранных животных у вас будет возможность прямо на панели знаний просматривать их в 3D и AR.

В настоящее время Google работает с такими партнерами, как New Balance, NASA, Samsung, Visible Body и Target, чтобы раскрыть их собственный контент в Google Search. Таким образом, изучаете ли вы анатомию человека в школе или покупаете пару кроссовок, вы сможете взаимодействовать с 3D-моделями и внедрять их в реальный мир прямо из поиска.

Новые функции в Google Lens

Благодаря новым возможностям Google Lens станет еще умнее и сможет распознавать еще больше категорий разных объектов. Напомним, система «естественного визуального поиска» Google Lens, способная в режиме реального времени определять, что видит камера смартфона. Ещё в 2018 улучшенная версия приложения Google Lens распознавала более миллиарда объектов.



Данная функция может быть полезна в ресторане. Пользователь может мгновенно увидеть популярные блюда и проверить отзывы. После завершения приема пищи пользователи могут сканировать квитанцию, чтобы мгновенно разделить счет.

Еще одной важной функцией в Google Lens стал перевод текста в режиме реального времени. Наведя камеру на любой текст, объектив автоматически определит язык и переведет на язык, выбранный пользователем.